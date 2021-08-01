Новыми партнерами программы лояльности «Ярко» банка «Санкт-Петербург» стали сети аптек «Доктор Столетов», «Первая помощь» и «Аптека Радуга», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До 16 июня 2022 года участники программы лояльности «Ярко» банка «Санкт-Петербург» смогут возместить бонусами «Ярко» полную стоимость покупок в аптеках «Доктор Столетов», «Первая помощь» и «Аптека Радуга», а при совершении покупки получат дополнительно 2% ярких бонусов», — говорится в релизе.

К возмещению бонусами «Ярко» доступны покупки на сумму от 600 рублей, оплаченные картой банка «Санкт-Петербург», подключенной к программе лояльности. Чтобы возместить бонусами потраченную сумму в рамках акции программы лояльности «Ярко», нужно создать запрос на возмещение в интернет-банке либо в мобильном приложении, выбрать покупку в поле «Возмещаемые операции» и нажать кнопку «Возместить бонусами». Возмещение осуществляется на следующий рабочий день после оформления запроса.

В банке напоминают, что в рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5—5% от всех покупок и до 18% от покупок у партнеров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнеров программы лояльности.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

