В действиях Газпромбанка установлено нарушение закона «О рекламе», кредитной организации назначен штраф. Информация об этом опубликована на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Речь идет о нарушении части 3 статьи 28 указанного закона, оно было допущено при распространении рекламы посредством СМС-сообщения от отправителя Gazprombank с предложением оформить кредит, следует из релиза Московского УФАС.

Напомним, часть 3 статьи 28 закона «О рекламе» предусматривает, что если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, его использованием и погашением, содержит хотя бы одно условие, влияющее на стоимость, то такая реклама должна содержать все остальные такие условия. «В настоящем случае в рекламе сообщается не обо всех условиях предоставления кредита: так, например, отсутствует информация о сроке кредита, о платежах и комиссиях по кредитным операциям, об условиях погашения кредитных средств и других условиях, влияющих на стоимость кредита», — поясняют в антимонопольном ведомстве.

«Банкам и иным кредитным организациям стоит быть особенно внимательными к рекламе собственных финансовых услуг. Учитывая большую степень риска для потребителей, законодатель предусмотрел для такого рода организаций более существенные штрафы за нарушение законодательства о рекламе, — комментирует заместитель руководителя Московского УФАС Павел Олейник. — Нарушения в сфере рекламы финансовых услуг в настоящий момент по частоте их выявления уверенно занимают второе место после спама и, безусловно, являются одним из сегментов нашего повышенного контроля».

В соответствии с частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость для заемщика и влияющих на нее, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юридических лиц — от 300 тыс. до 800 тыс., указывают антимонопольщики.



Газпромбанк признан виновным в совершении упомянутого правонарушения. Штраф, подлежащий взысканию, составил 300 тыс. рублей.

Ася ШАЛИМОВА