Чистая прибыль группы СберБанка за шесть месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей, что на 119,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Эти данные содержатся в опубликованной «Сбером» промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

За II квартал 2021 года СберБанк получил 325,3 млрд рублей чистой прибыли – на 95,1% больше, чем за II квартал 2020-го.

Чистые процентные доходы группы «Сбера» в апреле – июне выросли на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и составили 439,5 млрд рублей. Как указано в релизе банка с данными отчетности, рост обусловлен увеличением объема работающих активов. Чистые процентные доходы за первое полугодие 2021 года увеличились на 11,8% к первому полугодию 2020-го — до 861 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы группы СберБанка за II квартал выросли на 30,9% к аналогичному периоду 2020 года и составили 157,1 млрд рублей. Этот показатель, как поясняется, был обеспечен благодаря росту доходов по операциям с банковскими картами и доходов от эквайринга в результате высокой трансакционной активности клиентов. Высокий темп роста также связан с низкой базой аналогичного периода прошлого года из-за введенных ограничительных мер, связанных с пандемией. За первое полугодие рост чистых комиссионных доходов составил 18,3% к первому полугодию 2020 года, этот показатель достиг 291,4 млрд рублей.

Операционные расходы СберБанка во II квартале составили 201,6 млрд рублей, увеличившись на 17,2% к II кварталу 2020 года. Как указано в сообщении, это увеличение вызвано ростом расходов нефинансовых бизнесов «Сбера», низкой сравнительной базой прошлого года и эффектом календаризации. Рост расходов за первое полугодие составил 12,2% к результатам первого полугодия 2020 года — до 381,5 млрд рублей.

Отношение операционных расходов к операционным доходам по итогам II квартала 2021 года составило 30%, а по итогам полугодия — 29,7%.

Розничный кредитный портфель группы СберБанка по результатам II квартала составил около 10,4 трлн рублей, показав рост к январю – марту 2021 года на 7%. Ипотечный портфель вырос на 7,7%, а его доля в розничном портфеле приблизилась к 57%. «Ипотечные кредиты пользовались повышенным спросом на фоне ожиданий изменения государственной программы льготного кредитования. Доля программ поддержки в выдачах ипотеки превысила 32%», — говорится в релизе. Портфель потребительских кредитов увеличился на 7,3%, этот рост в «Сбере» объясняют улучшением макроэкономических условий, стимулирующих потребление, а также выгодными сезонными предложениями. Доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах на конец II квартала 2021 года превысила 70%.

Корпоративный кредитный портфель за II квартал 2021 года вырос на 0,2% к результатам предыдущих трех месяцев и составил 15,9 трлн рублей.

Объем средств физических лиц по итогам II квартала увеличился на 2,8% к I кварталу 2021 года и достиг почти 17 трлн рублей. Стоимость срочных розничных вкладов за этот же период выросла на 0,1 процентного пункта и составила 3,8%, следует из материалов банка. Объем средств юридических лиц в апреле – июне вырос к I кварталу 2021 года на 3,8% — до 10,9 трлн рублей. Стоимость срочных депозитов юридических лиц увеличилась на 0,6 п. п. на фоне роста ставок в экономике и составила 3,4%. Во II квартале 2021 года отношение чистых кредитов к депозитам изменилось незначительно и составило 88,5%.

В СберБанке указывают на заметное улучшение во II квартале 2021 года качества кредитного портфеля по всем основным сегментам. В частности, доля кредитов третьей стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,2%, что меньше на 0,58 п. п. по сравнению с I кварталом 2021 года. Объем обесцененных кредитов в структуре корпоративного портфеля существенно сократился, в том числе за счет активной работы «Сбера» по взысканию и урегулированию проблемных долгов. Доля проблемных кредитов за II квартал 2021 года снизилась на 0,7 п. п. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 101%, показав во II квартале 2021 года рост на 2 п. п.

Количество активных клиентов — физических лиц у СберБанка по итогам II квартала составило 101,5 млн человек – на 0,9 млн человек больше, чем в I квартале 2021 года. Количество активных корпоративных клиентов осталось на уровне 2,9 млн.

Во II квартале 2021 года в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла выручка нефинансового бизнеса группы СберБанка, которая составила 41,1 млрд рублей. А за первое полугодие 2021 года выручка сегмента увеличилась в три раза к первому полугодию 2020 года и составила 74,7 млрд рублей, что превысило показатель за весь минувший год. В частности, общий оборот e-commerce во II квартале 2021-го составил 19,7 млрд рублей, увеличившись в девять раз к II кварталу 2020 года, следует из релиза. Выручка индустрии FoodTech & Mobility за этот же период достигла 3,9 млрд рублей, показав рост в 3,7 раза к II кварталу 2020 года. Выручка компаний, входящих в индустрию Entertainment, составила 3 млрд рублей, что больше результата II квартала 2020 года в 2,7 раза. Выручка SberCloud в апреле – июне 2021 года выросла в 3,3 раза к аналогичному периоду прошлого года – до 2 млрд рублей. А за полгода выручка SberCloud показала пятикратный рост к первому полугодию 2020 года и достигла 3,7 млрд рублей.

Согласно отчету, базовый капитал первого уровня СберБанка за II квартал 2021-го уменьшился на 2,5% по сравнению c показателями I квартала этого же года, до 4,8 трлн рублей, за счет выплаты банком дивидендов в размере 422,4 млрд рублей за 2020 год. Общий капитал за II квартал 2021 года сократился к январю – марту 2021-го на 2,3%, до 5,1 трлн рублей.

Данил КЛЯХИН