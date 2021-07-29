СберБанк и «Связной» будут сотрудничать в сфере POS-кредитования. Как сообщили в «Сбере», теперь держатели его дебетовой карты смогут приобретать товары в рассрочку на сумму от 3 тыс. рублей в интернет-магазине svyaznoy.ru.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно при оформлении покупки выбрать в условиях оплаты «Купить со СберБанком», авторизоваться в «СберБанке Онлайн» и отправить заявку на кредит. Срок кредитования может составить шесть, десять, 18, 24 или 36 месяцев.

«Весь процесс оформления происходит онлайн, без бумаг и визита в банк. Рассмотрение заявки занимает не более двух минут, поэтому получение заказа будет таким же быстрым, как и при оплате картой», — подчеркивается в сообщении.



В банке уточняют, что с начала работы сервиса POS-кредитования «Покупай со «Сбером» к нему подключилось более 20 тыс. партнеров.

Ася ШАЛИМОВА