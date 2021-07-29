Ассоциация российских банков (АРБ) просит Роскомнадзор предоставить банкам автоматический доступ к Единому реестру сайтов с информацией, запрещенной в России, говорится в сообщении организации.

«АРБ просит Роскомнадзор предоставить банкам автоматический доступ к Единому реестру сайтов с информацией, запрещенной в РФ», — говорится в сообщении.

В России с 13 июля запрещено принимать на обслуживание и проводить денежные операции лиц, которые оказывают услуги в Интернете на сайте, внесенном в реестр с запрещенной информацией. Автоматический доступ к этому реестру из числа коммерческих организаций имеют лишь операторы мобильной связи, указали в АРБ. Всем остальным пользователям Интернета доступ к такой информации предоставляется по запросу о конкретном сайте, то есть в ручном режиме.

«Отсутствие возможности кредитных организаций по автоматизированной обработке сведений из Единого реестра и необходимость запроса таких сведений в ручном режиме со всей очевидностью будут означать как дополнительные временные и трудовые затраты сотрудников кредитных организаций, так и значительное увеличение нагрузки на сайт Единого реестра», — указали в ассоциации.