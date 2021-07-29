Московская биржа намерена допустить к торгам все бумаги из американского индекса S&P 500, куда входит 505 бумаг крупнейших американских компаний, заявил директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин.

«Мы сейчас сосредоточимся на американских ценных бумагах, мы точно допустим весь список S&P 500, там 505 бумаг. Дальше мы сейчас исследуем несколько юрисдикций — это прежде всего в широком смысле Европа и Азия, при этом мы активно смотрим на Гонконг», — рассказал Блохин в ходе семинара торговой площадки. Он добавил, что биржа планирует добавлять другие юрисдикции по мере изучения налоговых и юридических вопросов.

По словам Блохина, в 2022 году число торгуемых иностранных бумаг может превысить 1 тыс. «Мы достаточно агрессивны в наших планах по добавлению иностранных ценных бумаг. Мы сейчас имеем 173 иностранные акции, депозитарные расписки и добавим в ближайшее время 30. С сентября мы планируем существенно увеличивать допуск иностранных бумаг. Поэтому к концу года мы придем к цифре 500 плюс. В следующем году мы хотим превысить уже 1 тысячу бумаг», — отметил он.

Торги иностранными акциями на Московской бирже начались 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях.