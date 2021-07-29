Совокупный лимит действующих кредитных договоров, заключенных российскими банками и застройщиками, приблизился к 4,2 трлн рублей, свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центробанка РФ.

Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в июне 2021 года продолжили рост. Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 июля превысил 2,2 трлн рублей. При этом 352,6 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов. Совокупный лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,15 трлн рублей.

За последние 12 месяцев сумма кредитных договоров российских банков с застройщиками выросла почти втрое. Согласно данным ЦБ, по итогам июня 2020 года она составляла 1,45 трлн рублей, а на счетах эскроу было размещено 401,6 млрд.