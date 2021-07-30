Финал сезона инвестиционного шоу «Это к деньгам» превращается в противостояние света и тьмы. Участники групп поддержки ведущих делятся инвестиционным опытом, а Лена, Таня и Влад радуются уходу на каникулы. Кто же стал лучшим инвестором? И при чем здесь лось?

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Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Ждите возвращения подкаста уже очень скоро!

Елена ЯНКИНА