Финал сезона инвестиционного шоу «Это к деньгам» превращается в противостояние света и тьмы. Участники групп поддержки ведущих делятся инвестиционным опытом, а Лена, Таня и Влад радуются уходу на каникулы. Кто же стал лучшим инвестором? И при чем здесь лось?

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Ждите возвращения подкаста уже очень скоро!

Елена ЯНКИНА