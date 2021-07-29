Мировой суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google LLC, зарегистрированную в штате Калифорния, США, за отказ локализовать данные своих пользователей в России. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу суда.

Наказание в виде административного штрафа назначил мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Постановление вынесено в рамках дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»). Напоминаем, что она предполагает наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере от 1 млн до 6 млн рублей за «невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации».

Наказание за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ стало для компании первым. При этом в части 9 статьи 13.11 КоАП РФ указано, что повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 данной статьи, наказывается штрафом в размере от 6 млн до 18 млн рублей.

Ранее суд штрафовал Google за отказ удалять запрещенную информацию.

В Роскомнадзоре сообщали, что Google, Facebook, Twitter и другие соцсети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Ведомством был составлен административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. Роскомнадзор также ожидает ответа от Facebook и Twitter, «после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства». ТАСС приводит цитату представителя ведомства, что «хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ».

Данил КЛЯХИН