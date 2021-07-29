Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 44 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,04 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36,1 тыс. сделок почти на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,025—73,7275 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,795 рубля, уменьшившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,7 тыс. сделок на 278,9 млн евро по курсам от 86,75 до 87,295 рубля за евро.

На старте сессии рубль продемонстрировал кратковременный нисходящий импульс, но быстро его нивелировал, возобновив активное укрепление благодаря росту глобальных площадок и нефти, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он поясняет, что развивающиеся валюты сегодня показали синхронный рост благодаря снижению доллара. Вчера он резко сдал позиции, реагируя на итоги заседания ФРС, и в четверг продолжил дешеветь.

«Во второй половине дня рубль стал быстро сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной, разве что нефтяные цены испытали кратковременную просадку. Вероятно, достигнутые по отношению к рублю долларом и евро относительно низкие уровни привлекают покупателей инвалюты, не видящих потенциала дальнейшего снижения ее курса. Тем не менее в конце основной сессии рубль возобновил укрепление благодаря ускорению роста глобальных площадок и нефти», — комментирует эксперт.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

