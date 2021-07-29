Более 75% взрослого населения России за последние 12 месяцев переводили деньги через Интернет или мобильный банкинг. Таковы результаты опроса , который Банк России провел в мае 2021 года для очередного замера индикаторов финансовой доступности. За два года этот показатель вырос более чем на 20 процентных пунктов.

Активно растет использование платежных карт: их доля в розничном обороте за 2020 год увеличилась на 10,6 п. п. до 67,6%; доля безналичных платежей в целом выросла на 5,6 п. п. до 70,3%.

«Значительное влияние на это оказали пандемия и связанные с ней ограничения. Они же стали причиной снижения уровня удовлетворенности населения услугами финансовых организаций до 75%. Но можно полагать, что показатель будет восстанавливаться вместе с экономикой. При этом доля представителей малого и среднего бизнеса, заявивших, что они удовлетворены работой финансовых организаций, напротив, выросла до 82,3%», — поясняет регулятор.

Отмечается, что бизнес и граждане положительно оценили антикризисные меры поддержки. Так, 73,5% людей, воспользовавшихся реструктуризацией кредитов и займов, остались удовлетворены такой формой помощи. 87—89% предпринимателей, получивших беспроцентные кредиты на выплату зарплат, кредиты с возможностью списания в случае сохранения занятости или льготные кредиты под 8,5%, позитивно оценили эти программы.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

