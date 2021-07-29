Новикомбанк повысил ставки по срочным вкладам в рублях и валюте, сообщает пресс-служба кредитной организации. В среднем доходность увеличена на 0,7 процентного пункта.

Так, срочный вклад по линейке «Капитал» принесет доход в рублях от 4,5% до 6,3% годовых в зависимости от срока и суммы размещения. Ставка по вкладам «Рост» составляет от 4% до 5,5% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 3,2% до 5,5% годовых. Увеличены также ставки по валютным вкладам в долларах и евро. Максимальные составляют 1,25% и 0,8% соответственно.

Как уточняют в финучреждении, «Капитал» — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» — вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Кроме этого, в Новикомбанке до 17 сентября действует сезонный вклад «MAKSимум», который можно пополнять без ограничений по суммам. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Сроки: 400, 600 или 800 дней. Процентная ставка составляет от 5% до 6% годовых и устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения.

Клиенты Новикомбанка могут открыть депозиты без посещения офиса — через интернет-банк или мобильное приложение, получив надбавку к ставке выбранного вклада.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

