Российский деловой климат в июле 2021 года стал наиболее благоприятным за прошедшие 12 месяцев. Сводный индекс деловой среды вырос до 48,3 пункта, свидетельствуют данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«РСПП провел очередной раунд опроса представителей бизнеса. Согласно полученным оценкам, деловой климат стал чуть более благоприятным для работы компаний. Сводный индекс вырос с 47 пунктов до 48,3 пункта», — отметили в союзе.

Предыдущий максимум по индексу деловой среды был достигнут в марте 2021 года, когда индекс составил 47,4 пункта. В августе 2020 года индекс равнялся 44,3 пункта.

Согласно данным РСПП, 75,6% компаний нанимали новых сотрудников, доля таких компаний стала больше, увеличившись на 4,5 п. п. При этом увольнение сотрудников происходило в 7% организаций. Доля компаний, увольнявших сотрудников, стала меньше на 3,5 п. п.