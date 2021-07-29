Крупным сотовым операторам стоит подумать над разработкой максимально низких тарифов, которые бы учитывали основные потребности пенсионеров, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

«У большинства наших граждан с возрастом сильно сужается круг общения. Они реже встречаются с друзьями и в целом становятся менее мобильными. Общение по телефону становится для них не просто отдушиной, а важным ресурсом для поддержания душевного здоровья. Им нужна возможность в любой момент позвонить близким, не считая минуты, это отражается на качестве их жизни. К сожалению, небольшая пенсия заставляет значительно экономить, в том числе на мобильной связи. Многие попросту не могут позволить себе тарифы с желаемым количеством минут и гигабайтов для общения в мессенджерах», — рассказал Нифантьев.

По его мнению, пенсионеры заслуживают такую меру поддержки, как максимально доступная мобильная связь, а сотовые операторы в партнерстве с государством вполне могут взять на себя эту социальную нагрузку.

«Разумеется, многие сотовые операторы идут навстречу своим клиентам с разным достатком, разрабатывая различные семейные тарифы. Кроме того, они дают возможность выбрать любимый номер, на который в рамках своего тарифа можно звонить бесплатно. Но этих мер явно недостаточно. Считаю, что сотовые операторы должны разработать специальные льготные тарифы с учетом основных потребностей пенсионеров, в том числе общения в мессенджерах с возможностью видеосвязи. А государство, в свою очередь, сможет полностью или частично их субсидировать», — добавил Нифантьев.