Розничные инвесторы из России во II квартале 2021 года приобрели почти 1,5 тонны золотых слитков и монет, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото» сообщает ТАСС.

«Российские розничные инвесторы приобрели 1,4 тонны золотых слитков и монет — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в отчете.

Спрос на слитки и монеты из золота в мире во II квартале увеличился на 56% в годовом выражении, отмечает WGC.

«Увеличение покупок слитков и монет во всем мире было обусловлено различными, иногда специфическими для той или иной страны, факторами. Однако глобальными факторами, способствовавшими росту спроса на эти продукты, были опасения по поводу инфляции, низкие и отрицательные реальные ставки, влияющие на розничных инвесторов, и высокие по сравнению с прошлым годом цены. Падение цен во второй половине июня также использовалось как возможность для покупок», — заявила ТАСС старший рыночный аналитик отдела исследований WGC Луиза Стрит.



«Ставка НДС на золотые слитки в размере 20% (самая высокая в мире), несомненно, сдерживает рост инвестиционного рынка в России. Но есть основания надеяться, что эта ситуация может улучшиться. Ожидаемая отмена НДС, запланированная на январь 2022 года, должна помочь оживить рынок и разблокировать приток инвестиций. По оценкам, освобождение золотых слитков от НДС должно помочь повысить розничный спрос на золото примерно на 50 тонн в год, что принесет материальные выгоды для российской экономики», — считает директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц, чьи слова приводятся в отчете.