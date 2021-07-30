Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк снизил процентную ставку по «Льготной ипотеке» на 0,41 процентного пункта (до 5,99%) годовых. Максимальная сумма кредита составляет до 3 млн рублей по всей России. Программа позволяет приобрести недвижимость на первичном рынке: с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся жилых домах у юридического лица. В качестве первоначального взноса клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала. Также можно подать заявку на ипотеку без подтверждения дохода и занятости при первоначальном взносе свыше 30%. Минимальный первоначальный взнос составляет 15%. При первоначальном взносе менее 20% начисляется надбавка к ставке в размере 0,5 п. п. Ставка 5,99% распространяется на весь срок кредита. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья заемщика действует надбавка 1 п. п.

ВТБ в августе запустит кредиты на индивидуальное жилищное строительство по ставке от 8,9%. Новая ипотечная программа предусматривает выдачу кредитов на строительство заемщиком собственного дома и покупку земельного участка в коттеджном поселке. Ставка составит 8,9% для зарплатных клиентов и 9,2% для остальных заемщиков. На первом этапе в программу попадут объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. Кредит будет выдаваться на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Ипотеку также можно будет получить по двум документам — с первым взносом от 30%. По условиям программы можно будет приобрести строящийся дом в аккредитованном у банка коттеджном поселке. Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 20 млн рублей, для остальных регионов — 10 млн.

СберБанк совместно с группой компаний «ФСК» предлагают специальную программу — ипотека в рассрочку, которая дает возможность сократить ежемесячный платеж. Предложение реализуется в рамках базовой программы кредитования, по которой ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет и составляет от 8% годовых. Первоначальный взнос — от 10% от стоимости объекта недвижимости. Выдача кредита осуществляется несколькими траншами, количество которых неограниченно. Первый транш перечисляется банком после подписания кредитного договора. Последующие транши — не позднее 24 месяцев с даты выдачи первого транша и до подписания передаточного акта на приобретаемую квартиру.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

