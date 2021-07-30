Работа в России платежной системы Samsung Pay, доля которой на рынке составляет 17%, может быть запрещена из-за патентного спора, пишет «Коммерсант» . Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя (им выступает «Сквин СА»). Из решения суда следует, что суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну. Ответчик может обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.

Патент описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Из данных «Яндекс.Патента» следует, что заявка подана в России в декабре 2013 года. Суд пришел к выводу, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА» и запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

Абоненты МТC смогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay Для оплаты связи в push-уведомлениях абоненту МТС достаточно скачать обновленное приложение МТС Банка, установить или обновить приложение Samsung Pay и привязать к нему банковскую карту.

В Samsung Electronics сообщили, что изучают документы, «никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется». По словам старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, если решение суда устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после. У Samsung есть три варианта действий: оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или договариваться с истцом, например, выкупив лицензию.

Как отметил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, в ходе рассмотрения дела представители Samsung сообщили, что действительно планируют оспорить патент. Если палата по патентным спорам встанет на сторону Samsung, все претензии автоматически будут сняты, поясняет юрист. Пока патент действует, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте, добавила старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сомневается, что решение о запрете Samsung Pay успеет вступить в силу. По его мнению, запрет работы платежной системы не выгоден никому, в том числе бюджету страны, который недосчитается налоговых сборов.