📰 Предложение Минэкономразвития рассмотреть вопрос об экспорте малотоннажного СПГ из России путем выдачи лицензий на поставки за рубеж без согласования с «Газпромом» подверглось критике, пишут «Известия» со ссылкой на протокол комиссии по энергетике Госсовета РФ от 28 июня. В корпорации считают, что если число российских поставщиков сжиженного газа за рубеж вырастет, то между ними обострится конкуренция, что может привести к снижению цен и сокращению поступлений в бюджет. Эксперты отметили, что сегодня, кроме «Газпрома», поставлять СПГ иностранцам могут лишь единичные компании с рядом ограничений. В Минэнерго заявили, что у России есть возможности для существенного роста производства сжиженного газа в ближайшие десятилетия, и его может простимулировать допуск к экспорту малых поставщиков.

📰 В первой половине 2021 года выпуск облигаций на устойчивое развитие (под социальные, экологические цели, ESG-бонды и т. д.) составил 680 млрд рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF) «Мониторинг устойчивого долга». Ускорению выпуска ценных бумаг способствуют Парижское соглашение (по выходу на нулевой уровень выбросов), ускорение инвестиций в низкоуглеродную энергию и технологические инновации. Представитель IIF заявил, что в России динамика также ускорилась: доля страны в выпуске устойчивых облигаций выросла до 1,9% в первом полугодии 2021 года (размещено бондов на 1,5 млрд долларов), в 2020-м она составляла 1,1% (900 млн долларов). По словам собеседника, переход к выпуску таких бумаг для России несет ряд значимых преимуществ. В частности, в российских корпоративных и суверенных облигациях доля нерезидентов сокращается: эмиссия облигаций на устойчивое развитие позволит привлечь новые типы инвесторов, что также позволит сохранить роль крупнейшего экспортера углеводородов.

📰 Павел Дуров назвал неэффективной блокировку фейков о COVID-19, отметив, что компания Telegram не блокирует посты с фейками о коронавирусе, потому что цензура часто осложняет борьбу с ложными идеями, пишет РБК со ссылкой на канал программиста. По его словам, цензура только затрудняет борьбу с неправильными идеями, а теории заговора усиливаются, когда контент удаляется модераторами. Создатель мессенджера отметил, что пользователи имеют право получать информацию о коронавирусе из официальных источников, отражающих научный консенсус, добавив, что компания сотрудничала с правительствами 19 стран для предоставления пользователям мессенджера последней информации о COVID-19.

📰 Несмотря на рост выручки, убыток экосистемы СберБанка увеличивается: в первом полугодии он достиг 19,2 млрд рублей и вырос в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом годом ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность банка по МСФО. Совокупная EBITDA нефинансовых сервисов «Сбера» также остается отрицательной: за первое полугодие она составила 14,3 млрд против 5,4 млрд рублей годом ранее. По словам финдиректора банка Александры Бурико, достичь 200 млрд рублей выручки нефинансового бизнеса СберБанк рассчитывает, в частности, за счет самого крупного сегмента нефинансового бизнеса — электронной коммерции (входят сервисы доставки «Сбермаркет», «Самокат», «Сбермегамаркет». По ее словам, важную роль в росте сегмента играет сезонность — активность во II квартале обычно замедляется, а в III—IV кварталах возрастает. Она отметила, что «Сбермегамаркет» запустился только в апреле, банк надеется, что значительный рост в выручку сегмента электронной коммерции пойдет именно из этого сервиса.



📰 В августе курс рубля останется в диапазоне 72—75 к доллару и 86—89 к евро, заявил «Российской газете» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, август является традиционно одним из самых слабых месяцев в году для курса рубля. Так, за последние 13 лет рубль за август снижался к доллару в среднем на 2,3%, отметил он. Основными факторами подобной динамики выступают тонкий из-за отпусков рынок, повышенный спрос на валюту для зарубежного туризма и более слабая с точки зрения сезонности вторая половина года для цен на нефть. Однако в этом ожидается, что рубль может показать в августе более сильную динамику, так как в пользу российской валюты выступают высокие цены на нефть и другое сырье, частично закрытые из-за пандемии внешние границы, повышение ключевой ставки Банком России, возвращение интереса международных инвесторов к российскому долговому рынку на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а также некоторое потепление в отношениях России и США, заключил эксперт.



📰 Курс американской валюты на мировом рынке 29 июля обновил месячный минимум, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Reuters. Так, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался на 0,5%, до отметки 91,87 пункта. Курс фунта и курс евро выросли соответственно на 0,6% и 0,4%. С начала недели доллар потерял в цене относительно валют развитых стран 1—2%, приблизившись вплотную к отметке 73 рубля. Причиной этому стало прошедшее 28 июля заседание ФРС. На пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл придерживался очень осторожной риторики. В частности, он дал понять, что ФРС пока не будет спешить с сокращением выкупа активов, хотя этот вопрос серьезно обсуждается. По мнению экспертов, резкая реакция рынков связана с тем, что ожидалось ужесточение риторики ФРС в отношении стимулов, однако этого не произошло. В ближайшие дни ослабление доллара может продолжиться, но аналитики сомневаются в устойчивости тренда. При этом рубль имеет все шансы быть в числе лидеров роста.



Анна КОМАРОВА