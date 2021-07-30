Участники туррынка через «Опору Россию» просят Ростуризм включать дополнительные медстраховки в туры внутри страны, поскольку ОМС и ДМС не покрывают сложные случаи, пишет «Коммерсант» , уточняя, что туроператоры уже сами нередко тайно страхуют клиентов из групп риска.

Отмечается, что «Опора» ссылается на обращения предпринимателей, указывающих на остающийся открытым вопрос оформления медстраховки для путешествий внутри страны. Существующая система страхования покрывает основные риски туристов при поездках по стране, пояснили в Ростуризме, добавив, что полисы ОМС и ДМС учитывают ключевые страховые случаи, россиянам удобно и понятно пользоваться ими.

«Опора России» между тем пишет, что вопрос реализации дополнительных услуг страхования для туров внутри страны стал актуальным на фоне принятого некоторыми путешественниками решения перебронировать несостоявшиеся из-за COVID-19 туры за рубеж на поездки по России. Почти все зарубежные туры из-за существующих визовых требований содержат полис медстрахования, при замене встает вопрос о правомерности его включения. Основатель агентства «Персона грата» Георгий Мохов отметил, что полисы для выезжающих за границу не предусматривают переноса на российскую юрисдикцию: «Действие страховки начинается, когда турист оказывается за рубежом, и четко привязано к датам поездки, если тур не состоялся, полис аннулируется, а страховая премия возвращается».

Участники страхового рынка ожидаемо позитивно восприняли инициативу. Так, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин подчеркнул, что «периодически отдыхающие попадают в негативные ситуации и внутри страны». Исполнительный директор EVR Юлия Алчеева поясняет, что у участников рынка уже сформированы предложения по медстрахованию для путешествующих по России — туроператоры в добровольном порядке предлагают добавить их в состав пакета. «Но предложение пользуется невысоким спросом, россияне считают, что внутри страны достаточно полиса ОМС», — признает она.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также отметил, что туроператоры иногда страхуют клиентов тайно и за свой счет, снижая риски для бизнеса. Обычно речь идет о молодых россиянах, отправляющихся в горные походы и экстремальные туры, по статистике компании, им в два-три раза чаще требуется помощь: «Если человек травмировался в горах, нужно организовать его эвакуацию вертолетом, в случае отсутствия страховки это дорогостоящая процедура».

По словам Алчеевой, стоимость страховки в путешествиях по стране сейчас составляет 30—40 рублей за человека в сутки в зависимости от суммы покрытия. Сергея Ромашкин добавил, что в 2019 году россияне совершили около 13,5 млн организованных поездок по стране. При средней продолжительности тура в семь дней объем рынка дополнительного медстрахования путешественников по России можно оценить в 405—540 млн рублей. Страховщикам это поможет заместить рынок выезжающих за рубеж, уверен собеседник на страховом рынке.