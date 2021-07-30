Российский фондовый рынок на открытии торгов демонстрирует существенное снижение индексов к уровню закрытия накануне. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:11 мск индекс Московской биржи снизился на 0,74% (до 3 776,07 пункта), падение индекса РТС составило 1,13% (до 1 620,87 пункта).

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает ухудшение внешнего фона. «Внешний фон сегодня с утра резко ухудшился — пришло время небольшой коррекции. Так, американские фьючерсы снижаются на 0,5%, почти процент теряет нефть... Пока коррекцию стоит рассматривать как момент для усиления позиций по акциям, но не широким фронтом, а точечно. Наиболее интересно выглядит тот же СберБанк, черные металлурги, а также «Русал» благодаря взлету цен на алюминий. Причем стоит отметить, что цены алюминия в рублях достигли исторического максимума. Не стоит ставить крест и на «Норникеле». Ждем, что разум возобладает над желанием нажиться на ГМК. В то же время рекомендуем избавляться от акций «нефтянки». Пока поводов для роста нефти нет», – подчеркнул Антонов.

Главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев ожидает, что индекс Мосбиржи не сможет продолжить рост и будет тяготеть к уровню 3 750 пунктов. «По состоянию на утро пятницы мировые рынки вновь находятся под давлением. Фьючерсы на американские и европейские индексы теряют в пределах 1% после выхода более слабой, чем ожидалось, отчетности Amazon за второй квартал и их прогноза на третий квартал. Азиатские индексы снижаются, нефть Brent корректируется после роста накануне, как и другие сырьевые активы... Учитывая заметное ухудшение внешнего фона, складывающегося на утро пятницы, ожидаем, что индекс Мосбиржи не сможет продолжить рост», — отметил Соловьев.

Данил КЛЯХИН

