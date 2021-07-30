Газпромбанк снизил процентную ставку по «Льготной ипотеке» на 0,41 процентного пункта (до 5,99%) годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Максимальная сумма кредита составляет до 3 млн рублей по всей России. Программа позволяет приобрести недвижимость на первичном рынке: с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся жилых домах у юридического лица.
В качестве первоначального взноса клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала. Также можно подать заявку на ипотеку без подтверждения дохода и занятости при первоначальном взносе свыше 30%. Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке составляет 15%. При первоначальном взносе менее 20% начисляется надбавка к ставке в размере 0,5 п. п.
Ставка 5,99% распространяется на весь срок кредита. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья заемщика действует надбавка 1 п. п.