Газпромбанк снизил процентную ставку по «Льготной ипотеке» на 0,41 процентного пункта (до 5,99%) годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная сумма кредита составляет до 3 млн рублей по всей России. Программа позволяет приобрести недвижимость на первичном рынке: с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся жилых домах у юридического лица.

В качестве первоначального взноса клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала. Также можно подать заявку на ипотеку без подтверждения дохода и занятости при первоначальном взносе свыше 30%. Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке составляет 15%. При первоначальном взносе менее 20% начисляется надбавка к ставке в размере 0,5 п. п.

Ставка 5,99% распространяется на весь срок кредита. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья заемщика действует надбавка 1 п. п.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА