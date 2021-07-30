Рост глобальных цен в нефтяной и металлургической отраслях не будет носить долгосрочный характер и завершится максимум в 2022 году. Такое мнение в беседе с журналистами высказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Я думаю, что в нефти и металлах это 2022 год, в лучшем случае. То есть если он (рост цен) продлится еще, то завершится уже в 2022 году», — сказал он. По мнению Сазанова, «сейчас на рынках происходит отскок после локдаунов». «Соответственно, когда произойдет насыщение спроса, можно ожидать завершения суперциклов», — резюмировал замглавы Минфина.

Цена нефти Brent активно растет с осени 2020 года и к настоящему моменту увеличилась почти вдвое, достигнув максимумов 2018-го. В июле нефть торгуется по цене выше 75 долларов за баррель.



Аналогичная ситуация складывается со сталью, алюминием и другими сырьевыми товарами, цены на которые на глобальном рынке после завершения локдаунов устремились к историческим рекордам.