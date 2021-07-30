СберБанк запускает сервис «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор». Как поясняется в сообщении банка, опция подходит как для индивидуального предпринимателя, единолично осуществляющего расчеты, так и для организации работы нескольких кассиров или операторов: после централизованного скачивания программа устанавливается на их смартфоны.

Приложение совместимо с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, дополнительного обучения пользователей не требуется. Его функционал аналогичен основной системе и позволяет принимать любые формы оплаты: наличными, картой, смартфоном, по QR-коду; можно редактировать карточки товаров, распределять заказы из интернет-магазинов и 1С и т. д.

Как подчеркивает директор дивизиона «Эквайринг» СберБанка Дмитрий Малых, новый сервис «идеально вписывается в различные бизнес-модели. В кафе или ресторанах официанты могут принимать оплату прямо у столиков, курьеры доставят заказ и получат оплату на смартфон, аналогичная схема действий — для страховых агентов».



Программа работает и с Android, и с iOS.

Ася ШАЛИМОВА