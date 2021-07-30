Заемщики СберБанка смогут включать в ипотеку дополнительные расходы при первоначальном взносе от 10%. Как следует из сообщения кредитной организации, речь идет о покупке квартиры на вторичном рынке.
В «Сбере» подчеркивают, что он первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита. В марте такая возможность появилась у клиентов с первоначальным взносом от 20%, а сейчас она стала доступна и для клиентов с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья.
«Эта возможность позволит снизить единовременные расходы клиентов перед сделкой», — отмечается в релизе.
Там уточняется, что кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору. Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года.