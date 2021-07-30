Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на субсидии и льготные кредиты малому и среднему бизнесу, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Из городского бюджета был выделен 1 млрд рублей для компенсации затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Средства смогут получить предприятия общественного питания и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях. Перечень определит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Заявки на получение субсидии будут принимать с 1 сентября.

Еще 4 млрд рублей направят на льготные кредиты для МСБ. Компании, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Их максимальный размер увеличили до 100 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.