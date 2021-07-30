ЦБ предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать цифровые финансовые активы, стоимость которых привязана к стоимости «голубых фишек», а также получаемым по ним дивидендам, следует из опубликованного на сайте регулятора проекта поправок к одному из его указаний.

Изменения планируется внести в указание Банка России от 25 ноября 2020 года № 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов». В частности, предлагается дополнить перечень признаков цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, указано в пояснительной записке к документу.

Так, перечень цифровых финансовых активов, на которые не распространяются ограничения по их приобретению, предлагается дополнить цифровыми финансовыми активами, стоимость которых привязана к стоимости акций «голубых фишек» (наиболее ликвидных акций российских компаний), а также получаемым по ним дивидендам.

«Степень риска по таким цифровым финансовым активам сопоставима с риском по цифровым финансовым активам, предусмотренным подпунктом 2.4 пункта 2 указания № 5635-У и привязанным к стоимости драгоценных металлов. Таким образом, представляется возможным приобретение указанных цифровых финансовых активов лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами. Кроме того, предлагаемые изменения позволят эмитентам таких акций более гибко использовать новые финансовые инструменты (цифровые финансовые активы) в реализации различных инвестиционных программ, программ для мотивации персонала, не создавая при этом рисков, связанных с осуществлением прав по участию владельцев цифровых финансовых активов в корпоративном управлении эмитентом», — поясняют в Центробанке.

По мнению регулятора, издание документа не окажет влияния на операционную деятельность поднадзорных организаций, а именно операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов.

Предложения и замечания к проекту Банк России принимает до 12 августа 2021 года включительно.



Как напоминает в заметке на эту тему ТАСС , возможность выпускать цифровые активы и обменивать их на другие подобные разрешает закон «О цифровых финансовых активах», который принят Госдумой в июле 2020 года и вступил в силу в январе 2021-го. Организовать выпуск, куплю-продажу, а также учет цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем, которые должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр Банка России.

Ася ШАЛИМОВА