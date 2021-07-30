ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 31 июля.

Курс доллара понизился на 5,16 копейки, составив 73,1388 рубля (73,1904 рубля на 30 июля). Курс евро повысился на 12,89 копейки, до 86,9913 рубля (86,8624 рубля на 30 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:38 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 19 копеек и составил 72,97 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,81 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,87—73,44 рубля за доллар и 86,76—87,3 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА