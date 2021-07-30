Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, в июне 2021 года вырос по сравнению с декабрем 2020-го на 11,3%, составив 78,2 тыс. рублей, говорится в исследовании НБКИ. Показатель фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве (168,7 тыс. рублей), Московской области (122,7 тыс.), Санкт-Петербурге (105,5 тыс.), Приморском (92,4 тыс.) и Хабаровском (91,3 тыс.) краях.

Наиболее серьезную динамику роста данного показателя демонстрируют Ставропольский край (+24,6%), а также Челябинская (+20%), Омская (+19,8%) и Нижегородская (+19,3%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель с начала года вырос на 12,6% и 14,6%. Снижение показателя было зафиксировано только в Оренбургской области (-1%).

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО