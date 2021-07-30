Агентство по страхованию вкладов перечислило Банку России 7,5 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности Фонда обязательного страхования вкладов. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.

Кредитную линию с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей Центробанк предоставил АСВ в 2015–2017 годах. Средства предназначались для поддержания достаточности Фонда обязательного страхования вкладов. В общей сложности в рамках линии агентство получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплату страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

За четыре года АСВ перечислило Центробанку 543,5 млрд рублей, из которых 527 млрд были выплачены в счет погашения основной суммы долга, а 16,5 млрд – задолженности по процентам. В 2021 году агентство выплатило 79,5 млрд (70 млрд рублей основного долга и 9,5 млрд рублей начислений по процентам). В структуре последнего транша на основную сумму долга приходится 6 млрд рублей, на начисленные проценты – 1,5 млрд.

Остаток задолженности АСВ перед Центробанком на текущий момент составляет 315 млрд рублей без учета процентов.

Данил КЛЯХИН