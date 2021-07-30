За первые шесть месяцев 2021 года ипотечными программами с госучастием воспользовались 292 тыс. российских семей, общая сумма кредитов составила 959 млрд рублей, говорится в отчете «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года», подготовленном аналитическим центром «ДОМ.РФ» совместно с Frank RG. Еще более 73 тыс. семей получили выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка.

По словам руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга, реализуемые по поручению президента льготные ипотечные программы поддержали доступность жилья в стране, особенно на пике неопределенности в разгар пандемии коронавируса.

«С июля этого года кредит по льготной ставке до 6% в рамках программы «Семейной ипотеки» могут получить семьи не только с двумя детьми, но и с одним ребенком. Это одновременно повышает доступность жилья для большой категории населения и способствует улучшению демографической ситуации в стране», – отметил он.

В «ДОМ.РФ» напомнили, что помимо льготных ипотечных программ в стране реализуется ряд мер по повышению доступности жилья для граждан. Для всех покупателей жилья действуют два налоговых вычета: при покупке жилой недвижимости (до 260 тыс. рублей на человека) и за проценты по ипотеке (до 390 тыс. рублей). Семьи с детьми имеют право на материнский капитал в 484 тыс. рублей при рождении первого и еще 156 тыс. рублей при рождении второго ребенка. По закону эти деньги можно вложить в покупку жилья или погашение ипотечного кредита. При рождении третьего ребенка семья имеет право на выплату в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

По расчетам аналитиков, семья с одним ребенком, взявшая стандартный кредит по «Семейной ипотеке» с использованием маткапитала вне столичных регионов (2,4 млн рублей, срок – 20 лет, ставка – 4,8%), сможет сэкономить на платежах по кредиту около 8 тыс. рублей в месяц: платеж снизится с 20,2 тыс. до 12,3 тыс. рублей. Всего на переплате по кредиту в итоге удастся сэкономить 1,4 млн рублей, еще 560 тыс. рублей вернутся в виде налоговых вычетов. Для семьи с двумя детьми ежемесячная экономия на платежах составит уже 9 тыс. рублей (общая переплата снизится на 1,5 млн рублей), а семьи с тремя детьми с учетом выплаты в 450 тыс. рублей сэкономят на ежемесячных платежах почти 12 тыс. рублей (общая переплата меньше на 1,75 млн рублей).

Эксперт допустил рост рыночных ставок по ипотеке в России осенью до 11% Средние ипотечные ставки без учета льготных программ осенью могут приблизиться к 11%. Такое мнение высказал ТАСС главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Анна КОМАРОВА