Прокуратура Ставропольского края проверит информацию об обнаружении банковских документов с персональными данными клиентов на свалке в Пятигорске, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Информацию об этом в ведомство передали жители города.

«Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по информации, размещенной в сети «Интернет», об обнаружении банковской документации, содержащей персональные данные клиентов, на одной из стихийных свалок, расположенных на территории города Пятигорска», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите персональных данных и требований федерального закона о банках и банковской деятельности, отмечает ведомство. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры.

Россияне не верят в сохранение своих персональных данных банками Российские граждане верят в стабильность банков, по крайней мере в течение следующих 12 месяцев, но сомневаются, что финансовые организации могут сберечь их персональные данные, пишет «Коммерсант» со ссылкой на анализ данных консалтинговой компании Accenture.

Анна КОМАРОВА