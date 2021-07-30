Совет директоров МТС рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года размере 21,08 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.



«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года размере 21,08 млрд рублей, или 10,55 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС (21,1 рубля на одну АДР)», — говорится в релизе.

Кроме того, также решено назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 30 сентября 2021 года в форме заочного голосования.



Внеочередному общему собранию акционеров рекомендовано определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 12 октября 2021 года.



Основным акционером МТС является АФК «Система», эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,02% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 43,19% уставного капитала МТС (13,87% акций компании и АДР на 29,32% акций МТС).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

