Прибыль РосДорБанка за январь — июнь текущего года выросла в 2,7 раза и составила 133,3 млн рублей против 48,3 млн за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в релизе финансового учреждения.



Активы РосДорБанка по итогам июня текущего года составили 27 млрд рублей, что почти в 1,4 раза превышает результаты за июнь прошлого года. По данным на 1 января 2021 года, активы банка достигали 23,9 млрд рублей и за первую половину года показали рост почти на 13%.

С января по июнь текущего года объем кредитного портфеля РосДорБанка вырос на 23% и достиг 13,8 млрд рублей, что превышает показатель июня 2020 года в 1,5 раза.

«Рост основных показателей деятельности банка наблюдался весь прошлый год. В первую очередь объем кредитного портфеля, что нашло свое отражение в текущем году в виде рекордной прибыльности. По итогам первого полугодия 2021 года мы видим, что динамика ключевых финансовых показателей стабильно положительная. Это обусловлено ростом бизнеса банка, расширением клиентской базы. Комфортный уровень ликвидности, достаточность собственных средств и высокое качество активов также позитивно отразились на полугодовых показателях. Дополнительным фактором, способствующим стабильному росту, является и поддержка со стороны акционеров, их заинтересованность в дальнейшем развитии банка», — прокомментировал первый заместитель председателя правления РосДорБанка Эдуард Христианов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

