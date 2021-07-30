Основатель Amazon Джефф Безос потерял в пятницу 14 млрд долларов и уступил первую строчку в списке богатейших людей президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. Накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ретейлера во II квартале выросла на 27% до 113 млрд долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 млрд). Вместе с тем в III квартале Amazon ожидает выручку еще меньше — на уровне 106—112 млрд долларов.

По данным счетчика Forbes, состояние Безоса сократилось уже на 14,4 млрд долларов и составляет 191,9 млрд. Арно теряет лишь 1,5 млрд долларов, его состояние равняется 194,2 млрд. Таким образом, Безос вновь опустился на второе место. Бернар Арно уже опережал Безоса в рейтинге богатейших людей в мае текущего года. Третье место в списке по-прежнему занимает Илон Маск.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании. Помимо США Amazon работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.