Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,0575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44,8 тыс. сделок почти на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,695—73,4425 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,6775 рубля, уменьшившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,8 тыс. сделок на 343 млн евро по курсам от 86,4675 до 87,295 рубля за евро.

Основной причиной укрепления российской валюты стало резкое снижение инфляции до уровней предыдущих лет третью неделю подряд, поясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Это усиливает ожидания рынка в отношении того, что цикл повышения ключевой ставки Банка России завершен и стимулирует спрос на долговые активы», — комментирует эксперт. По его прогнозу, в понедельник американская валюта, скорее всего, проведет торги в диапазоне 72,8—73,1 рубля, а единая европейская — 86,6—87 рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

