Видеозвонки в Telegram с 30 июля поддерживают до 1 тыс. зрителей, а также пользователям станет доступно ускорение видеозаписей, сообщается на сайте мессенджера.

«В режиме видеоконференции могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников. С сегодняшнего дня видеоконференции также поддерживают до 1 000 зрителей, благодаря чему через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий», — говорится в релизе.

Как обещают в компании, в одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей будет снято.



В новой версии Telegram можно просматривать видеозаписи в ускоренном или замедленном режиме. Для видеосообщений повышено качество и разрешение изображения, добавлена возможность развернуть видео на всю ширину чата. Трансляция экрана стала доступна в видеозвонках между двумя пользователями, кроме того, в любых звонках при трансляции экрана передается звук с устройства.



«С сегодняшнего дня качество и разрешение изображения в видеосообщениях увеличено, а если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата», — сообщается в релизе.



Кроме того, запущенная на устройстве музыка теперь продолжает играть во время записи видеосообщения, а во время записи с задней камеры можно приблизить изображение, потянув двумя пальцами.



В обновленном видеоплеере можно замедлить или ускорить видеозапись. Также в мессенджере стала доступна перемотка видео.

В новой версии транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук с устройства. В числе прочего сообщается, что таймер автоматического удаления сообщений в чатах теперь можно установить на месяц — в дополнение к одному дню и одной неделе.

Екатерина САВЕЛЬЕВА