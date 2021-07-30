Во II квартале 2021 года ВТБ продал за 13,4 млрд рублей два земельных участка в Москве, полученные в ходе урегулирования долга. Это говорится в отчете кредитной организации по МСФО.



Группа продала некоторые из небанковских дочерних компаний с суммой чистых активов в 11,3 млрд рублей за вознаграждение в 13,4 млрд рублей. Таким образом, прибыль от реализации этих активов составила 2,1 млрд рублей.

«Речь идет о двух земельных участках в Москве, которые были ранее получены банком ВТБ в результате урегулирования долга. В рамках работы с непрофильными активами во втором квартале 2021 года ВТБ реализовал данные объекты», — уточнил агентству представитель банка.

О получении земельного участка ВТБ ранее сообщал, комментируя появление в октябре 2020 года у группы контроля над ООО «МПЖБ-18». «Речь идет о земельном участке в Москве, который был получен банком ВТБ в результате урегулирования долга», — заявил ранее представитель банка.