Уровень ВВП России восстановился до докризисного, но пока находится ниже потенциала. Об этом в пятницу заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия-24».

«С точки зрения восстановления [экономики], оно еще не завершено, у нас уровень ВВП хоть и восстановился до докризисного, он находится еще ниже потенциального уровня, то есть еще пару шагов в восстановлении сделать нужно», — сказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что экономика России в июне 2021 года превысила доковидный уровень IV квартала 2019 года на 0,1%.