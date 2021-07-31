В московском метро начинается тестирование технологии Face Pay с участием пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay — с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на станции. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В тестировании сервиса на первом этапе будут задействованы 1 тыс. пассажиров. Желающие могут принять участие, для этого нужно оставить заявку .



«Самый быстрый, удобный и безопасный — на Филевской линии метро для пассажиров заработает Face Pay. Мы начинаем его тестирование — пока для 1 тыс. человек. Постепенно подключим к тесту все линии и увеличим фокус-группу, и до конца года сервис будет доступен уже на всех станциях, как мы и обещали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что московское метро — лидер по количеству способов оплаты проезда, и все они останутся. Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным. «Уверены, такой способ выберут десятки тысяч москвичей, которые следят за трендами и любят современные технологии», — подчеркнули в пресс-службе.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

