Перспектива развития зеленых технологий и введения регулирования в этой сфере является долгосрочной для России и мира в целом, ее необходимо учитывать в экономической политике. Об этом в пятницу заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия-24».



«Зеленый тренд — он и в мире, и на самом деле в России <…> с нами надолго. Надо просто с ним грамотно работать и учитывать в той же экономической политике», — сказал он.

Орешкин отметил, что «зеленый тренд» сам по себе меняет макроэкономику на глобальном уровне. «Есть, конечно же, изменение структуры глобального роста, инвестиций, динамики цен», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня поручил правительству в срок до 1 октября подготовить дорожную карту по снижению углеродоемкости российской экономики на период до 2050 года. План должен предусматривать «сокращение выбросов парниковых газов, образуемых в результате осуществления хозяйственной деятельности», а также «увеличение потенциала экосистем в поглощении выбросов парниковых газов, в том числе за счет повышения эффективности использования лесов и земель».