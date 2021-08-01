Получатели дальневосточных гектаров, успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или долгосрочную аренду, с 1 августа могут взять дополнительные участки. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

«С 1 августа участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, могут взять дополнительный гектар. Инициатива разработана в ответ на обращения предпринимателей и фермеров», — сказали в пресс-службе.

За время действия программы «Дальневосточный гектар» земельные участки получили свыше 94 тыс. человек. Общая площадь предоставленных наделов составляет без малого 65 тыс. га. Наибольшим спросом у участников программы пользуется земля в Приморье — здесь ее получили 24,2 тыс. человек. В Республика Саха (Якутия) участки получили 16,6 тыс. человек, в Хабаровском крае — 13,1 тыс.

Люди получают участки для строительства жилья (42%), занятия сельскохозяйственной деятельностью (36%), реализации проектов в туристической отрасли (7%). Еще 10% получили гектар на открытие магазинов, кафе, технических центров и другие виды предпринимательской деятельности, а 5% выбрали для себя прочие виды деятельности, среди которых экологическая, научная, образовательная и другие.

Путин подписал закон о втором дальневосточном гектаре Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет выдавать второй дальневосточный гектар гражданам, уже освоившим один такой участок. Помимо этого, документ, опубликованный в понедельник на официальном портале правовой информации, разрешает предоставлять землю в Арктической зоне РФ по механизму, схожему с действующим на Дальнем Востоке.

С 1 августа вступают в силу и поправки в федеральное законодательство, которые позволят получать земельные участки в арктических регионах РФ. Первые полгода земельные участки площадью не более 1 га смогут получить только жители региона. Далее в программе сможет принять участие любой житель России.

Программа «Дальневосточный гектар» разработана Минвостокразвития России по инициативе президента России Владимира Путина. Каждый гражданин России, а также участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, может бесплатно взять до гектара земли в любом из 11 регионов Дальнего Востока. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка и подать соответствующее уведомление, через три года — задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.