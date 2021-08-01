Дочерняя компания СберБанка «СберСтрахование» в первом полугодии 2021 года собрала 11,6 млрд рублей премии, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании за период выросла на 3% до 3,8 млрд рублей, говорится в сообщении страховщика.



За первые шесть месяцев этого года компания заключила более 4 млн договоров, что соответствует результатам аналогичного периода прошлого года. Большая часть премии по ним — 80% — пришлась на розничные продукты, остальные 20% — на корпоративное страхование.

Треть всей премии компании приходится на договоры ипотечного страхования, по этой же линии бизнеса наблюдается и существенный прирост числа заключенных договоров. За отчетный период клиенты приобрели на 19% больше полисов, чем за аналогичный период прошлого года, — почти 1 млн. При этом объем сборов вырос до 3,8 млрд рублей с 2,9 млрд в первом полугодии 2020 года. Премии по другим розничным продуктам компании сохранились на уровне прошлого года, но сборы по корпоративной линии бизнеса в то же время выросли в два раза — до 2,4 млрд рублей.

За первые шесть месяцев 2021 года компания «СберСтрахование» произвела 1,2 млрд рублей выплат, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительный рост отмечается по линии ипотечного страхования: объем выплат вырос в 2,5 раза — до 268 млн рублей.

«Большой вклад в итоги полугодия внесли программы страхования от несчастного случая, защиты банковских карт и добровольного страхования жилья. Среди прочего — программа льготной ипотеки значительно увеличила спрос на жилье, что, соответственно, спровоцировало и рост спроса на ипотечное страхование. Это оказало значительное влияние на наши результаты за полугодие, но мы рассчитываем их значительно улучшить и по итогам года. Отдельно хочу отметить удвоение наших объемов в корпоративных видах. Этому способствовал запуск линий страхования экологических рисков, торговых кредитов, а также космического и авиастрахования. В июле запустились продажи программы ДМС для физлиц, в четвертом квартале выйдем на рынок ОСАГО. Работа в этих секторах позволит нам завоевать значительную долю рынка и приблизит к лидерским позициям в сегменте non-life», — прокомментировал генеральный директор компании «СберСтрахование» Михаил Волков.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

