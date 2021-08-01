Служба финансового уполномоченного упростила порядок взаимодействия с потребителями финансовых услуг, обеспечив возможность регистрации заявителей в личном кабинете на сайте финомбудсмена с помощью учетной записи портала госуслуг. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба финансового уполномоченного.



ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) обеспечивает возможность с помощью логина и пароля получить доступ ко всем государственным сайтам и порталам.

«С 1 августа 2021 года клиенты финансовых организаций при первом обращении к финансовому уполномоченному, создавая личный кабинет на сайте службы, могут нажать кнопку «Войти через ЕСИА», ввести свой логин и пароль от ЕСИА. Это позволит подгрузить с портала госуслуг все данные потребителя, и ему не нужно заполнять информацию о себе в личном кабинете на сайте финансового уполномоченного», — говорится в сообщении.

Как поясняется, подключение сайта финансового уполномоченного к ЕСИА позволяет идентифицировать пользователя, что даст возможность не допустить использование чужих персональных данных и подмену личности при обращении к финансовому уполномоченному.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

