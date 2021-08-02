Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,1775 рубля, что на 1,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,8725 рубля (плюс 1,75 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,17—73,245 рубля за доллар и 86,8575—87,38 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

