Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит с 2022 года аналитический комплекс «Налоговый потенциал», который будет предназначен для прогнозирования доходов бюджетов субъектов, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник, уточнив, что комплекс позволит смоделировать объективный или «нормальный» уровень выплат — рассчитать, какой уровень налоговой базы должна генерировать та или иная компания, исходя из ее внутренних метрик.

По словам представителя ФНС, анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 50 показателям, также система станет отслеживать отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону; ресурс охватит весь круг организаций и индивидуальных предпринимателей как на общей системе налогообложения, так и на спецрежимах (упрощенке (УСН), едином сельскохозяйственном налоге), а также самозанятых.

При этом налоговые органы уже контролируют конкретные сделки и выявляют риски неуплаты налогов с помощью АСК НДС, однако сравнивать эту систему с «Налоговым потенциалом» нельзя из-за разных целей и прикладных задач, подчеркнул представитель ФНС.

Рассчитывать доходную базу будут на основе агрегированных экономико-финансовых показателей по регионам, видам экономической деятельности и показателей отдельных организаций; субъектам РФ уже анонсировали новый комплекс на организованном Минфином совещании.

Источник в правительстве одного из регионов отметил, что пока не понятно, как регионам нужно будет использовать и сопоставлять данные из новой системы ФНС с прогнозом социально-экономического развития; другой вопрос, по его словам, насколько широкий доступ к данным налоговой будет предоставлен региональным финансовым органам.