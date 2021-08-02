Власти Москвы начали тестировать технологии искусственного интеллекта (ИИ) при рассмотрении заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса. Пока эксперимент касается одной из субсидий, но в III квартале 2021 года их число планируется расширить, сообщил в понедельник ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Эксперимент уже идет. Мы проводим его по одной субсидии, которая касается компенсации затрат на покупку оборудования. Сейчас прорабатываем возможность расширения видов субсидий и спектра сведений, которые проверяет искусственный интеллект», — сказал он, уточнив, что это позволит ускорить процедуру рассмотрения заявок предпринимателей на поддержку от правительства Москвы.

По словам Фурсина, такое расширение эксперимента планируется в III квартале 2021 года. Но искусственный интеллект будет проверять пока не все, а лишь часть документов из тех, которые подают бизнесмены. Это связано с тем, что система самообучаемая, и чтобы она могла анализировать представляемые сложные сведения, в нее нужно загрузить «тысячи, а то и десятки тысяч документов».

«При этом, например, субсидия на инжиниринг (по ней производственные компании Москвы могут вернуть часть затрат на создание нового продукта или модернизацию существующего. — Прим. ТАСС) носит более редкий характер, поэтому массива данных для обучения недостаточно», — уточнил он.

Руководитель департамента уточнил, что ИИ сканирует документы и после проверки составляет перечень ошибок с указанием на области документа, где такие ошибки обнаружены. Такие «подсказки» имеют исключительно уведомительный характер, но благодаря им бизнесмены могут оперативно исправить недочеты, из-за которых заявка не рассматривается.

Сейчас Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы принимает заявки по 17 видам субсидий. Среди них возмещение расходов на участие в выставках, на продвижение товаров и услуг в Интернете, на обучение сотрудников, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды. Ознакомиться с видами субсидий, с условиями их получения, а также подать заявку можно на сайте i.moscow.