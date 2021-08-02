Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ, пишут «Известия» , уточнив, что Минэкономразвития дало положительный отзыв на поправки к законопроекту Минстроя, предложившего отказаться от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере. Эту инициативу также поддерживают операторы ЖКУ и сами коллекторские организации.

Согласно поправкам Минстроя к законопроекту «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ», предлагается предусмотреть для коммунальных организаций возможность заключать договоры по возврату просроченной задолженности за услуги ЖКХ с коллекторскими компаниями при условии, что они включены в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности.

«Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только «профессиональными» коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом», — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, добавив, что также предлагают доработать проект поправок для соотнесения новых норм Жилищного кодекса с положением закона о коллекторах, которое сейчас не распространяет его действие на взыскание просроченной задолженности граждан по ЖКХ.

Однако глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская выступила против инициативы. «Лично я предложение министерства не поддерживаю и буду на стороне населения. Сколько людей сейчас пострадало от последствий пандемии, у каждого из них разная ситуация: кто-то тяжело заболел, кого-то уволили, у кого-то в результате ковида умер единственный кормилец», — пояснила она.

По мнению Хованской, самая правильная процедура по возвращению задолженности — судебная. «Во-первых, там обозначается причина неуплаты этой большой задолженности. Во-вторых, если человек умышленный неплательщик, обладающий деньгами, то тут уже должны включаться правоохранительные органы», — отметила она.

Против моратория на взимание долгов по ЖКХ коллекторами выступили в «Российских коммунальных системах» и Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. «Данное ограничение приведет к дальнейшему росту дебиторской задолженности, что сделает невозможным реализацию производственных и инвестиционных программ водоканалов и, как следствие, способно повлечь за собой ухудшение качества предоставляемых услуг: увеличение аварийности, нарушение процесса очистки сточных вод. В итоге такая ситуация может привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и лишению их конституционного права на благоприятную окружающую среду», — сказали в пресс-службе «Российских коммунальных систем».