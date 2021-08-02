СберБанк хочет запустить в Санкт-Петербурге транспортную карту на базе московской «Тройки», которая будет называться «СберТройка», пишет РБК со ссылкой на представителя СберБанка. Власти города подтверждают переговоры, но отказываться от уже действующего «Подорожника» не собираются.

«Мы бы хотели [зайти в Санкт-Петербург]. Мы даже ведем сейчас переговоры. Там, действительно, есть свой «Подорожник», который там работает. Но мы думаем, что рано или поздно мы покажем, что наше решение лучше», — считает он.

Представитель комитета транспорта Санкт-Петербурга подтвердил, что город сейчас прорабатывает вопрос внедрения «Тройки» для оплаты проезда, в том числе его технические, финансовые и юридические стороны. «Это позволит туристам — пользователям «Тройки» совершать поездки в Петербурге привычным для них способом. Отказываться от карты «Подорожник» мы не планируем, карта «Тройка» может быть дополнением», — сказал представитель.

«СберТройка» — единая билетная система для оплаты безналичной оплаты проезда в общественном транспорте на базе московской транспортной карты «Тройка». Проект был создан СберБанком, правительством Москвы и правительством Московской области в ноябре 2020 года для развития безналичных транспортных платежей в регионах. «СберТройка» уже работает в Тульской и Московской областях, пилотируется в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае, а также находится в стадии запуска в Ленинградской области и Хабаровском крае. СберБанк также оказывает услуги приема карт разных банков для оплаты проезда на общественном транспорте. По итогам 2020 года транспортный эквайринг «Сбера» работал более чем в 140 городах.

Отвечая на вопрос о рисках монополизации рынка транспортных карт в регионах, представитель отметил, что «СберТройка» не является единственным на рынке вариантом. Однако, по его мнению, для реализации проекта «взят лучший и самый передовой опыт правительства Москвы в виде карты «Тройка» и технологий СберБанка». «Мы готовы на любом конкурсе выступить. Нет такого, что пришла «СберТройка» и что-то у кого-то отозвали, — там проходит очередной период либо конкурса, либо изменения транспортной схемы. Мы же не весь рынок объединяем, мы всему рынку предлагаем решения. Если через три — пять лет это решение будет в большем количестве субъектов Федерации, будет сложно считать это монополией», — пояснил он.

