Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,55% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 792,39 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,53% и равнялся 1 634,41 пункта.

Индекс Мосбиржи отыграет часть пятничной просадки, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что в пятницу российский рынок акций выглядел очень слабо, снизившись почти на 0,9% из-за распродаж в Америке.

«Сегодня хорошее время отыграть хотя бы часть этой просадки. Американские фьючерсы перед нашим открытием прибавляют около 0,5%, в плюсе промышленные металлы, доллар пока не подает признаков жизни относительно основных мировых валют. Правда, подводит нефть, снижаясь на 1,2%, но здесь большую роль сыграла экспирация фьючерсов. Так что откроемся мы ростом, который вполне может усилиться при улучшении внешнего фона», — комментирует эксперт.

Он позитивно смотрим на бумаги металлургов, где продолжается ралли. Фундаментально очень недооцененными, замечает Антонов, выглядят акции «нефтянки» при нынешних ценах на нефть. «Однако потенциал роста они реализовывать совершенно не хотят. Раз так, то и долю бумаг сектора стоит сокращать в портфелях, на рынке есть много более интересных и безопасных идей», — рассуждает аналитик.

Екатерина САВЕЛЬЕВА