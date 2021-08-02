Материнская компания регионального MVNO-оператора Danycom требует почти 8 млрд рублей со структур «МегаФона», МТС и компании «СМС Трафик», пишет «Коммерсант» . Требования превышают совокупный размер претензий к самой Danycom и ее дочерним компаниям, в отношении которых сейчас рассматриваются дела о банкротстве.

«Дэникомо Групп» 29 июля подала иск на 6,2 млрд рублей к «МегаФону» и его «дочке» «Мегалабс» и еще на 1,7 млрд рублей — к МТС и ООО «СМС Трафик», соответствующие документы есть в картотеке арбитражных дел. Они пока не приняты к производству.

«Дэникомо Групп» — материнская компания «Дэни Колл», владеющего виртуальным оператором Danycom. В прошлом году «Мегалабс» и МТС подали к «Дэни Колл» иски на 934 млн рублей и 384 млн рублей соответственно, и суды поддержали их в нескольких инстанциях. Еще более 500 млн рублей с «Дэни Колл» требует «СМС Трафик», этот иск еще рассматривается. В отношении «Дэникомо Групп» и «Дэни Колл» возбуждены дела о банкротстве.

«Не исключено, что за счет заведомо необоснованных требований компания пытается затягивать процедуру банкротства», — говорят в пресс-службе МТС.

«Дэни Колл» управляет виртуальным оператором Danycom.Mobile, который входит в ГК Danycom наряду с СМС-агрегатором Danycomo и инвесткомпанией «Стрим». MVNO-оператор предлагал бесплатные тарифы с ограниченным пакетом трафика при условии получения до пяти рекламных СМС в сутки. В сентябре прошлого года на фоне судебных разбирательств «Дэни Колл» пыталась объединить Danycom.Mobile с MCN Telecom, но спустя месяц сделка развалилась.

В ноябре «Дэни Колл» подала иск о признании себя банкротом, в число кредиторов вошли «Мегалабс» и «СМС-Центр», но пока суд не вводил процедуру наблюдения. Кроме того, в июне иск о банкротстве «Дэникомо Групп» подало ООО «ГК Вирол», 25 августа суд рассмотрит обоснованность заявления.

По мнению партнера юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, новые споры с «МегаФоном», МТС и «СМС Трафиком» связаны со значительными финансовыми трудностями входящих в группу Danycom компаний и направлены на спасение бизнеса после возбужденных дел о банкротстве. Он считает, что компании группы используют все возможности по защите от кредиторов телеком-операторов. Источник на телеком-рынке называет иски «Дэникомо Групп» «абсурдными», а их подачу связывает с желанием показать судам, что компания еще сможет получить деньги для выплаты задолженностей.